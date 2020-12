Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanți artiști din Români au semnat în aceasta saptamâna o petiție prin care solicita ajutor de la stat în urma pandemiei de COVID-19. Antonia, Smiley, Adda, , INNA, Loredana, Delia, Carla’s Dreams si Tudor Chirila sunt doar…

- Cu cateva zile in urma, mai mulți artiști din Romania, printre care și Connect-R, Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu, Inna, Loredana, Paula Seling, Smiley, Stefan Banica, Vama și Voltaj, i-au adresat o scrisoare premierului Ludovic Orban, in care ii cer acestuia sa fie incluși in schema pentru ajutor…

- Artiști precum Carla's Dreams, Delia, Antonia, Inna, Loredana, Smiley și Tudor Chirila solicita ajutor guvernamental pentru artiști.”Este vorba de o scrisoare deschisa care vizeaza toți artiștii. Aici trebuie sa includem și actorii independenți. Toți cei care au suferit de la anularea posibilitații…

- Tudor Chirila, solistul trupei Vama, și Daniel Klinger, light designer, au declarat, marți, la Digi24, ca, prin scrisoarea deschisa adresata Guvernului, ei cer Ministerului Culturii sa acorde schema de ajutor de stat in mod echitabil tuturor artiștilor și lucratorilor din industria spectacolelor in…

- Alexandra Stan este singura artista din Romania cu o melodie care depaseste pragul de 200.000.000 de ascultari pe Spotify. Mega-hitul “Mr. Saxobeat” poate fi inclus, cu usurinta, in viitoarele carti de muzica din tara, ca fiind prima piesa, lansata de un artist roman, care reuseste aceasta performanta.…

- Dupa succesul inregistrat pe radio cu piesa „Ce-ți canta dragostea“, Roxen ocupa locul 1 in topul Media Forest cu piesa „Spune-mi“, care a avut 223 de playuri la radio in ultima saptamana. Pe YouTube, „Spune-mi“ are in momentul de fața peste 8,5 milioane de vizualizari, iar pe Spotify aproape 500.000…

- In ciuda contextului actual mai puțin favorabil și a anului dificial, artiștii Global Records au continuat sa mizeze pe muzica și sa lanseze piese și clipuri, deoarece muzica este cea care unește, care da o stare de bine și ne face sa visam. Totodata, aceștia au semnat colaborari importante cu superstaruri…

- 911, pe numele sau adevarat Alex Ghinea, s-a alaturat portofoliului Global Records la doar 15 ani, in urma cu un an, ca producator muzical. In urma cu o zi, 911 lansa primul lui single ”M.T.K”, in colaborare cu Killa Fonic. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa Fonic,...…