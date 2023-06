Stiri pe aceeasi tema

- Trioul instrumental progresiv din Australia, The Omnific, va canta pentru prima data la Timișoara in clubul Manufactura, miercuri, 7 iunie, de la ora 20, concertul fiind inclus in turneul de promovare a albumului lor de debut Escapades. Formația din Melbourne are o componența inedita formata din doi…

- La sfarșitul acestei saptamani, amatorii de rock din Timișoara sunt așteptați la o seara de concerte cu White Mahala și Monokrom, evenimentul organizat de clubul Manufactura urmand sa se desfașoare sambata 27 mai de la ora 19, la Codru Urban Garden, in incinta Cazarmei U din Piața Maraști. White Mahala…

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…

- Formația clujeana Greeon Onions Experience a susținut joi seara primul concert in Timișoara, evenimentul desfașurat in Manufactura fiind prilejuit de lansarea albumului de debut, numit „Troubled Minds”. Etichetați drept cea mai tanara formație de blues din Romania, trupa clujeana – alcatuita din Vlad…

- Sambata, 22 aprilie, puteți participa la expoziția de mașini din cadrul RetroParada Primaverii, dar și la o petrecere pe barca sau la concerte ale trupelor Implant pentru Refuz sau Gipsy Groove. La Pepiniera din Piața Victoriei va avea loc un workshop de macrame.

- Formația We Singing Colors a susținut un concert la Timișoara duminica seara, ocazie cu care a lansat cel de-al treilea material discografic de studio „Hopium“. Evenimentul a avut loc la Manufactura, unde spectatorii au avut parte de un amestec de indie folk cu pop-alternative și nuanțe de rock. Noul…

- Formația The Dockers din Satu Mare a poposit din nou la Timișoara, joi seara, la Manufactura, unde publicul a avut parte de doua reprize de cantece tradiționale irlandeze și multa voie buna alaturi de Stike Molnar si Endi Deak. Atmosfera tipica de pub irlandez a fost degustata din plin de spectatori,…

- Formația de muzica irlandeza The Dockers va susține un concert inedit la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19, la Manufactura. „In Timișoara am fost primiți intotdeauna cu brațele deschise de catre public. Am cantat și in deschiderea recitalului The Mahones, care…