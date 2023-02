Stiri pe aceeasi tema

- Una din salile legendare din istoria muzicii rock a Timișoarei va fi la sfarșitul acestei saptamani gazda unei seri speciale dedicate melomanilor, in cadrul careia pe scena din Casa Tineretului vor evolua BMJ Trio din Italia, Axis (Romania – Serbia) și Phunk Smugglers (Romania – Serbia). Formația italiana…

- Gatitul cu gaz, fara ventilație, incalca limitele de poluare a aerului din locuințe și crește riscul de apariție a unor probleme de sanatate in special la copii, potrivit unui raport publicat de ONG-ul pentru eficiența energetica CLASP, de Alianța Europeana pentru Sanatate Publica (EPHA) și de Organizația…

- Ne revedem tot mai rar și ne așezam greu la discuții intre generații. Umplem lipsa conversațiilor cu mancare. Și punem presiune pe noi, ca și cum acest timp ar trebui valorificat fara nici o secunda risipita. Dar, nu cumva, abia așa risipim ceea ce ne-am putea spune? Jurnalista Elena Stancu calatorește…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justiție a UE in dosarul Schengen, este de parere eurodeputatul Eugen Tomac, in condițiile in care președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.„Sunt absolut convins ca in…

- Volei Alba Blaj a pierdut in fața Vero Voley din Italia, dupa ce a caștigat lejer primul set. Meci in grupele Ligii Campionilor Echipa de volei feminin Alba Blaj a suferit o infrangere acasa in Romania, in fața italiencelor de la Vero Voley, intr-un meci contand pentru grupele Ligii Campionilor. Meciul…

- Ramona Badescu, in varsta de 54 de ani, a reușit de-alungul timpului sa aiba un stil de viața sanatos și sa se mențina intr-o forma de invidiat. Puțini sunt cei care știu ca la varsta de 20 de ani era foarte nemulțumita de felul in care arata. Cu toate acestea, șatena a recunoscut ca nu a pus niciodata…

- Monica Tilea, Universitatea din Craiova. Alina Resceanu, Universitatea din Craiova, Federica Michieletti, Itinerari Paralleli, Giulia Randazzo, Consorzio delle Ong Piemontesi, personalitați ale lumii științifice din Romania și Italia au lansat invitația de participare la un eveniment on-line, in data…

- Ambasadoarea Romaniei in Italia, Gabriela Dancau, a mentionat beneficiile Parteneriatului Strategic Consolidat dintre Romania si Italia si ale apartenentei comune la Uniunea Europeana in a face fata crizelor succesive reprezentate de pandemie, agresiunea rusa impotriva Ucrainei, cresterea preturilor…