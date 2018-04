Stiri pe aceeasi tema

- Sute de tineri fotbalisti talentati, cu varste intre 10 si 14 ani, au participat, duminica, la Chisineu Cris, la actiunea „Performanța are viitor”, proiectul de scouting dezvoltat de Federația Romana de Fotbal și Gillette, o marca din portofoliul P&G. Dupa ore de jocuri-scoala pe arena…

- Pana in data de 6 iunie 2018 se desfasoara Concursul National pentru Elevi „Diversitatea – O Sansa in plus pentru viitor, ediția a XII-a, derulat de catre Ministerul Educatiei Naționale, in parteneriat cu Asociatia “Divers”. Invitam pe aceasta cale elevii din toata țara sa formeze echipe multiculturale…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Catedrala Municipala „Sf. Sava” si Fundatia pentru Copii „Sfantul Sava” organizeaza un mars impotriva avorturilor, sambata, 24 martie 2017, incepand cu ora 14.00 din Parcul Crang. Ca si in anii precedenti, prin acest eveniment, incercam sa sensibilizam populatia cu…

- Sub sloganul „Natura pentru Apa”, Administrația Bazinala de Apa Crișuri a pregatit un program diversificat prin care, atat elevii, cetațenii dar și proprii angajați au oportunitatea de a fi parte activa. Acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei vor incepe luni, 19 martie, ora 11, cu…

- La Campulung Moldovenesc – Bucovina Grand Salon va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 17:00, Gala umanitara "Nu doare sa fii bun", eveniment organizat de Asociatia ,,Licuricii Fericiti" (ALF)Campulung Moldovenesc. Invitati speciali ai galei sunt tineri artisti de la ...

- • Primarul buzoian a compus piesa „Eu, Ion de peste Prut”, care va fi lansata si in Romania in luna martie Doi buzoieni, tata si fiu, amandoi celebri in lumea artistica, au fost, saptamana trecuta, invitati speciali la unul dintre cele mai impresionante spectacole organizate in ultimul timp la Chisinau.…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…