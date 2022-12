Stiri pe aceeasi tema

- O noua sesiune de lectura publica va avea loc in cadrul atelierelor Junimea XXI, miercuri, 7 decembrie 2022, de la ora 18:00, la Muzeul „Vasile Pogor" – Casa Junimii, in sala Studio J. Invitatul va fi poetul Lucian Brad, care va citi din creatia proprie. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.…

- Editura Junimea din Iasi are un nou director. Este vorba despre Simona Mihaela Modreanu, care a obtinut nota 10 in urma concursului de proiecte de management. Aceasta are in plan atat extinderea in plan international a Editurii Junimea, cat si continuitatea prin literatura si critica literara romana.…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara impreuna asociația culturala Pusta, Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad organizeaza astazi, 27 noiembrie, un Concert al secției de Alama. Concertul va avea loc la Biserica Romano-Catolica Sf Gerard din Cenad. Din…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Asociația culturala Pusta, Parohia Romano-Catolica Cenad și Primaria Cenad, organizeaza duminica, 27 noiembrie, de la ora 16, un concert al secției de Alama. Din program: 1. Antonio Vivaldi, concert pentru 2 trompete,…

- A murit profesor doctor Gheorghe Sorin Bacanu, intemeietorului școlii timișorene de diabet și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989). Anunțul a fost facut de prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultații de Medicina – Universitatea de Medicina…

- Expoziția de geometrii spațiale „Ghost Geometry” realizata de Cristian Rusu, lector la Facultatea de Teatru și Film a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj, și curatoriata de criticul de arta Diana Marincu concomitent cu proiectul „Diferite grade de libertate” (Different Degrees of Freedom) se va deschide…

- Studenții specializarii Artele spectacolului – Actorie in limba germana din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara incep anul universitar in forța, prin participarea la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași, care se…

- Cați bani trebuie sa scoata din buzunar studenții romani care invața in București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara? Libertatea a stat de vorba cu doi tineri care iși detaliaza cheltuielile lunare: cele mai mari sume sunt destinate cazarii și mancarii, spun ei. La inceputul noului an universitar, costurile…