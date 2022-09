Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de muzica folk vor avea parte de o seara speciala joi, 8 septembrie, de la ora 20, la Manufactura, unde Mircea Bodolan va susține un concert de neratat. Mircea Bodolan este fara indoiala o figura cat se poate de aparte in peisajul muzical autohton. Cunoscut ca artist, actor, director de teatru…

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, pe Popa Șapca, Oituz și in Piața Consiliul Europei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor…

- Un loc vizitat din ce in ce mai des de turiști a devenit Raiul hoților. Amatorii de diverse escrocherii considera ca aici dau cel mai bine lovitura. Un om de afaceri a ramas recent fara 8.000 de euro din buzunare din cauza acestora. Romanii aleg destinația in cauza de cele mai multe ori in concediul…

- Gregory Porter se numara printre acei artiști care te vrajesc instantaneu. Care ți se strecoara de indata sub piele. Muzica artistului american nu are cum sa te lase indiferent, caci chiar și daca nu rezonezi defel pe ritmurile jazz-ului, nu ai cum sa nu ramai uimit de naturalețea acestuia, de felul…

- Inca mai aveți timp sa va faceți bagajele pentru cel mai colorat festival din țara: Bulci Fest 2022. Pe scena de langa Castelul Mocioni vor urca vineri și sambata, 5 și 6 august, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adrian Ivanițchi, Mircea Bodolan, Dorin Andone, Teo Boar și Vlady Cnejevici, Claudia Șerdan,…

- Amatorii de muzica rock sunt invitați la un concert inedit susținut de formația Heresy, din Costa Rica, evenimentul urmand sa se desfașoare luni, 25 iulie, de la ora 19.30, la Manufactura. Formația Heresy iși descrie muzica drept fast thrash metal și a debutat in 2011 și in primul an a susținut o serie…

- Amatorii de muzica rock sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un concert special susținut de formația Kraft, evenimentul urmand sa se desfașoare in memoria a doi colegi de trupa care nu mai sunt printre noi, Tony Baranyi și Toma Dragomir. „Este un concert in memoria tobarului Tony Baranyi…

- Amatorii de muzica electronica au parte la sfarșitul acestei saptamani de o petrecere deosebita care il va avea ca invitat special pe Alex Kennon, un nume cu o rezonanța aparte in randul clubberilor din țara noastra. Piesele sale, aparute la case de discuri precum Crosstown Rebels, Cajual sau Rebellion,și-au…