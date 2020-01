Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism din județul Alba a fost implicat intr-un grav accident de circulație, joi, pe drumul care leaga Buziaș de Timișoara. Un șofer a ramas incarcerat dupa ce a intrat cu un autoturism Volkswagen, intr-un copac, la intrare in localitatea Chevereșu Mare. Din primele informații furnizate de…

- Amatorii de rock au parte la sfarșitul acestei saptamani de un concert deosebit in cadrul carora vor concerta formațiile Pinholes și Fluturi pe Asfalt. Incepand cu 2014, Pinholes a devenit o constanta in circuitul pub-urilor și locațiilor din țara, pregatind in același timp cel de-al doilea album. La…

- Melomanii timișoreni au parte de un eveniment special care il va readuce „acasa“ pe Adi Barar „Barezze“ pentru o porție de funky blues. Acum doi ani, chitaristul si liderul trupei Cargo, Adi Barar, a lansat albumul de blues „Hold on!“ , care include reinterpretari ale unor melodii din repertoriul unor…

- Seara fastuoasa și importanta pentru suflarea sportiva din județul Timiș. Legende ale sportului romanesc, cu podiumuri la diferite ediții ale Jocurilor Olimpice, au fost prezente la Timișoara pentru Gala de premiere „Excelența Banațeana”. Printre ei s-au aflat Elisabeta Lipa, Alina Alexandra Dumitru,…

- Formația ucraineana Braii a susținut un concert extraordinar luni seara in Timișoara, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei care a editat recent albumul de debut „Lovely Dark Things“. Recitalul trupei din Kiev le-a oferit celor prezenți o seara plina de acorduri post punk și alte bunatațuri,…

- Specialiștii din Biroul Organizare Evenimente au pus la cale „un amplu program artistic ce se va desfașura pe durata a 22 de zile de concerte, dar și cu numeroase modalitați de divertismente și cu o larga paleta a produselor gastronomice”. Nu mai puțin de 100 de casuțe va așteapta…

- Francis Mozes a revenit in fața spectatorilor timișoreni cu un concert interesant care a avut loc miercuri seara la Soul Bar & Music, alaturi de el aflandu-se o serie de alți artiști. Binecunoscut melomanilor locali grație numeroaselor sale apariții prin cluburile Timișoarei in ultimii ani atat solo…

- Joi seara, clubul Capcana a fost gazda unui concert cold rock și dark wave alaturi de formația franceza Divine Shade. Trupa formata in Lyon a poposit pentru a treia oara in Timișoara, precedentele apariții realizandu-se in Manufactura. In fața unui public nu prea numeros, trioul francez a interpretat…