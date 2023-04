Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi, 20 aprilie ATU Club, ora 22: Bairamul studențesc. Casa del Retro, ora 21: Horațiu Malaele și Nicu Alifantis Show. Carturesti Piata Victoriei, ora 18.30: EpiTalks – vorbim…

- Baritonul Șerban Vasile are 38 de ani, iar talentul sau l-a dus de la New York la Tokyo. Are trei fiice și discuția despre ele il emoționeaza și ii aduce o stralucire aparete pe chip. La fel cum special il face și modestia de a considera ca in cariera trebuie sa urci treptat. S-a mutat la Timișoara,…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de mai multi ministri liberali, au participat, in aceasta dupa-amiaza, la o intalnire cu lideri locali ai PNL. S-a intamplat la exact un an din momentul in care Nicolae Ciuca a fost ales presedinte als PNL, lucru amintit de ministrul de Interne, Lucian Bode. Intalnirea…

- Vineri, 31 martie 2023, a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara un workshop avand ca tema accesul la educație, locuire, angajabilitate și servicii de sanatate pentru resortisanții din țari terțe. Intalnirea a avut loc in cadrul proiectului ASAP, proiect reprezentat de Romania prin Universitatea…

- Interpretul de muzica populara din Banat Tiberiu Ceia a murit la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut, miercuri seara, de colegii sai de la TVR Timisoara, unde de mai multi ani prezenta o emisiune de muzica populara. „Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristetea…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- In urma finalizarii concursului de proiecte de management de la Filarmonica Banatul, Ovidiu Andriș este noul director al instituției. Este absolvent al liceului de muzica Ion Vidu din Timișoara, licențiat cu distincția Summa cum laude la Universitatea de Muzica și Teatru din Hamburg și a obținut diploma…

- CARANSEBEȘ – Solista de muzica populara originara din Rusca Teregova a fost singura candidata pentru șefia Casei de Cultura „George Suru”! A trecut cu brio de concursul supervizat de Vuița Trifu, de la Directia Judeteana pentru Cultura Caras-Severin, și de Dan Mirea, de la Centrul Judetean pentru Conservarea…