- Asociația Trib’Art pregatește un weekend plin de distracție in trei localitați din județul Timiș. Proiectul Scena de acasa, ediția a treia, continua, iar urmatorul loc de intalnire este la Casa Tineretului din Timișoara, in data de 30 iunie. De la ora 20 pe scena amenajata in curtea Casei Tineretului…

- Incepand de joi, 15 iunie, persoanele interesate de invenții pot vizita Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” Timișoara. Aici iși expun ultimele creații universitați, companii și alte entitați din toata țara, dar nu numai. Salonul a fost inaugurat joi, de la 11:00, și va ramane…

- Amatorii de poezie și muzica sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un eveniment inedit care ii va reuni pe poetul Sorin Poclitaru și artistul folk timișorean Adrian Ilie, in cadrul evenimentului numit „Stand up in picioare sau Szambete la Porto Arte“. Sorin Poclitaru este unul dintre cei mai…

- Formația australiana The Omnific a susținut un concert memorabil miercuri seara la Manufactura in Timișoara, prima apariție a lor din țara noastra fiind una care a reușit sa-i fascineze pe cei aflați in public. Cu un stil de muzica rock progresive care adesea a trecut de la pasaje dramatice și provocatoare…

- Sambata, 27 mai, la Casa Tineretului (Str. Arieș 19) va avea loc un eveniment caritabil inițiat de Asociația Copii și Zane, in sprijinul tinerilor cu autism. „Pe parcursul zilei iți propunem o serie de ateliere și activitați artistice și educative (cu acces gratuit), iar seara o incheiem In Spatele…

- La sfarșitul acestei saptamani, amatorii de rock din Timișoara sunt așteptați la o seara de concerte cu White Mahala și Monokrom, evenimentul organizat de clubul Manufactura urmand sa se desfașoare sambata 27 mai de la ora 19, la Codru Urban Garden, in incinta Cazarmei U din Piața Maraști. White Mahala…

- Domeniul Regal de la Savarșin gazduiește la finalul acestei saptamani festivalul Suflet de Romania, eveniment care incurajeaza gospodarii sa se conecteze la comunitate și ajuta locuitorii acestei țari sa descopere micii producatori locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului romanesc. Evenimentul…

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara gazduiește in aceasta perioada cea de-a doua ediție a Parcului Primaverii. Pana pe data de 1 mai timișenii sunt invitați sa exploreze zonele amenajate cu mult gust pentru ei, dar și sa ia parte la toate ofertele de activitați puse la dispoziție in mod gratuit. Pe…