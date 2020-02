Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.1 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21:45:44 ora locala a Romaniei , in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de 16 km.Seismul a fost localizat la 120 km V de Craiova, 143 km N de Nis, 150 km E de Belgrade, 156 km E de Zemun, 157 km SE de Timisoara,…

- Cristian Tudor Popescu a lansat o critica dura la adresa lui Moise Guran, plecand de la un articol scris de acesta pe blog in 2014. Fostul ziarist, proaspat intrat in politica, i-a dat replica, noteaza G4media.ro CTP l-a criticat dur, in Republica, pe Moise Guran pentru un articol pe care proaspatul…

- Primul concert din Romania susținut de artistul american de origine georgiana Roman Lomtadze, care a avut loc duminica seara la Capcana, a adus in fața spectatorilor un one man show cat se poate de interesant, in care combinația de folk georgian cu franturi de rock, metal și alte „bunatațuri“ a fost…

- Daca le-ați ratat, in tumultul de breaking news al zilei, sau pur și simplu nu ați avut timp sa le citiți, veți gasi aici, sambata de sambata, o selecție de investigații curajoase, opinii argumentate și povești (scrise sau video) care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea in care traim.Saptamanaaceasta,…

- Asociația Cluburilor Lions Romania și rețeaua de Telemedicina in Epilepsie au inaugurat in Brașov cel de-al noualea aparat EEG din rețea, conectat la un server de mare capacitate. Aparatul a fost achiziționat din fondurile obținute prin organizarea in 2019, pentru al doilea an consecutiv, a celui mai…

- "Unul dintre cei multi care au inteles in '89 ca o tara nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Calin Nemes, a avut atunci curajul sa-i priveasca in ochi pe cei care au venit sa inabuse Revolutia in sange. Ca el au fost, in acele zile, zeci de mii de oameni intai in Timisoara, apoi in…

- Brandul american de restaurante „Taco Bell”, cu opt locatii deschise in Romania, va deschide joi, 12 decembrie 2019, un restaurant in centrul comercial Coresi Shopping Resort din Brasov. Pana acum, brandul Taco Bell este prezent in Romania in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti si Sibiu.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, pe data de 11 decembrie 2019, la ora 03:59:47 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Mehedinti un cutremur cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 6 km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…