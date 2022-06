Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs aseara pe drumul județean 186 pe raza localitații Barsana. O femei care se deplasa pe o biclicleta a fost surprinsa și accidentata grav de un autoturism Ford, inmatriculat in județul Maramureș. Un echipaj SMURD care se deplasa cu un pacient spre spital a oprit pentru…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața pe șoseaua de centura a municipiului Focșani și a fost nevoie de intervenția poliției și a ambulantei. In coliziune au fost implicate trei autovehicule: doua TIR-uri și un autoturism, informeaza G4Media . La fața locului au ajuns echipaje de poliție și de…

- Un grav accident rutier s-a produs azi la Seini (in centru, in sensul giratoriu). Un autocamion (capul tractor inmatriculat in Maramureș iar remorca in Ucraina) s-a rasturnat, rezultand o victima incarcerata). La fata locului s-au deplasa4 echipaje ale Detasamentulului de Pompieri Baia Mare, SMURD,…

- In aceasta dimineața, in zona RFN din Baia Mare, a avut loc un accident rutier cu doua autoturisme implicate. Potrivit primelor informații transmise de ISU Maramureș, in urma accidentului au rezultat doua victime. Accidentul vine dupa ce ieri, la intrare in Seini, o femeie de 42 de ani și-a pierdut…

- Grav accident rutier la Seini. Potrivit informatiilor transmise de la fata locului, este vorba de un impact intre un TIR si un autoturism, din cauza unei depasiri. la fata locului s-a deplasat Detasamentul Baia Mare cu 2 echipaje si 3 echipaje medicale, SMURD si SAJ. Din nefericire, in urma impactului,…

- Accident mortal in Maramureș. Un mort și doua persoane ranite. Impact devastator intre un autocamion și doua autoturisme.foto ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1C Satu Mare – Baia Mare, in zona localitații Seini, județul Maramureș,…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma, la Viseu de Jos. Doua masini s-au ciocnit frontal, sunt doua victime (una incarcerata), anunta reprezentantii ISU Maramures. ACTUALIZARE Pompierii militari au scos șoferii din autoturisme. Cel mai grav ranit (un barbat in varsta de 56 ani din Borșa…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza in in Baia Mare, pe strada Europa, fiind implicate trei autoturisme, dintre care doua au parasit carosabilul si au ajuns in sant. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Maramures, nu sunt persoane incarcerate. La fata locului s-au deplasat echipaje…