- Actorul american Sean Penn, prezent in Ucraina in momentul inceperii invaziei rusești, a anunțat luni seara ca se afla in Ucraina pentru a ”face strategii” cu autoritațile și ONG-uri pentru programe umanitare destinate refugiaților ucraineni, informeaza BBC . ”Am fost astazi la Lviv, Ucraina, cu echipa…

Presedintele echipei americane de baschet din NFL Minnesota Vikings, co-proprietarul Mark Wilf, a mers saptamana trecuta la granita dintre Polonia si Ucraina pentru a ajuta refugiati, transmite CNBC, potrivit news.ro.

- Tot mai mulți spanioli se implica in salvarea ucrainenilor care fug din calea razboiului. In Madrid, taximetriștii fac curse gratuite pana in Polonia pentru a duce ajutoare umanitare și se intorc cu refugiați.

- Cel putin 636 de civili au fost ucisi, iar alti 1.125 au fost raniti in Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse, pe 24 februarie, a comunicat luni Biroul Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, conform CNN. Bilantul victimelor, elaborat pe baza datelor obtinute pana duminica, include in plus…

Aproape 1,7 milioane de persoane fugite din Ucraina au ajuns in Polonia de la inceputul invaziei ruse la 24 februarie, a anuntat duminica pe Twitter politia de frontiera poloneza, potrivit DPA.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi primita, joi, 3 martie, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Intrevederea incepe la ora 10.00 și va fi urmata de declarații comune de presa, potrivit Administrației Prezidențiale.Potrivit Președinției, șefa CE va fi primita in Holul…

- Peste un milion de refugiați au plecat din Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de-acum o saptamana, a anunțat Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, potrivit The Guardian. „In doar șapte zile, am asistat la exodul a un milion de refugiați din Ucraina catre țarile vecine”, a scris…

- Actorul și regizorul Sean Penn a reușit sa paraseasca Ucraina, la finalul unor ore istovitoare. El a povestit pe Twitter momentele prin care a trecut, pana sa reușeasca sa ajunga in Polonia.