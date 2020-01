Sean Norvis lanseaza albumul “UNITED”

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Selena Gomez a lansat cel mai recent album al sau, "Rare", informeaza vineri Press Association. Albumul, primul de la "Revival", din 2015, abordeaza cativa ani tumultuosi din viata vedetei pop, care au inclus probleme de sanatate, un transplant de rinichi si mai multe relatii esuate.…

- N.D. Melomanii prahoveni vor avea ocazia ca, in concertul simfonic programat in aceasta saptamana, sa auda acordurile viorii care i-a apartinut marelui compozitor roman George Enescu. Concret, conducerea Filarmonicii “Paul Constantinescu” a anuntat ca primul concert al lunii decembrie, programat pe…

- Un album live cu concerte legendare pe care Jimi Hendrix le-a susținut in 1969 - 1970, la New York, cu titlul "Songs for Groovy Children", va aparea pe piața vineri, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica artistului in playlistul zilei, potrivit Mediafax.Este vorba despre…

- Premierul polonez a trimis o scrisoare catre compania de streaming Netflix prin care insista pentru modificarea unor date care apar intr-un serial documentar despre lagarele de concentrare naziste, informeaza Agerpres. Inaltul oficial reclama faptul ca in serial Polonia ar fi responsabila pentru lagare,…

- 21 de vietnamezi plecați din Romania au fost descoperiți in Polonia, ascunși intr-un camion. Clandestinii iși doreau sa ajunga in Germania. Autoritațile poloneze precizeaza ca e vorba de o rețea, care aducea frecvent ilegal vietnamezi din Romania.

- Președintele în funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca nu intenționeaza sa candideze pentru funcția de președinte al Poloniei, în pofida faptului ca unii simpatizanți ai opoziției se așteptau ca acesta sa candideze anul viitor împotriva actualui președinte,…

- Cristina Neagu (31 de ani) va reveni, in sfarșit, pe parchet și va juca primul sau meci de handbal din acest sezon chiar in Liga Campionilor, potrivit Mediafax.CSM București joaca, duminica, impotriva polonezelor de la Perla Lublin, iar Neagu a anunțat ca e gata sa reintre in circuit, fiind…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…