- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Dupa ce a prezentat la inceputul acestui an cel mai nou album al sau, live pe scena din Club Fratelli Timișoara, DJ-ul și compozitorul Sean Norvis lanseaza “UNITED”, piesa care poarta numele celui mai recent material discografic al artistului. Mai mult decat atat, albumul “UNITED” este disponibil de…

- The Motans revine cu o o noua piesa, despre regasire și iubirea care poate schimba destine, „Astrologic Vorbind”. Potrivit Global Records, clipul a fost filmat integral cu telefonul. Actorii Andrei Ivan și Ana Beatrice Bodea au dat viața personajelor gandite in versurile lui Denis Roabeș și iși traiesc…

- Zilele trecute, Shawn Mendes a surprins pe toata lumea prin lansarea unui trailer al albumului “Wonder”, iar astazi, artistul si compozitorul canadian lanseaza primul single de pe urmatorul material – “Wonder”, si anunta data lansarii albumului, 4 decembrie 2020. Shawn a postat si o scrisoare pe conturile…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Artistul turdean FUEGO, alias Paul Surugiu, a lansat azi o noua piesa, in colaborare cu Alex Malschi (și el turdean!), cel care asigura orchestrația piesei, pe versurile lui Narcis... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Așteptarea a luat sfarșit! Viorel și Ana Ciulpan au lansat piesa „Tuga”! Cei doi promit ca va fi hit-ul toamnei și ca vor reuși sa „rupa” toate topurile! Iata cum suna meodia artiștilor!

- DRAKE a lansat in urma cu cateva ore track-ul “Laugh Now Cry Later”, feat. Lil Durk. Videoclipul este regizat de catre Dave Meyers si a fost filmat in Beaverton, Oregon, la miezul noptii. In videoclip, il putem vedea pe Drake implicat in diverse activitati sportive alaturi de atleti celebri precum Kevin…