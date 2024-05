Sean „Diddy” Combs a recunoscut ca a batut-o pe fosta sa iubita, Cassie, in holul unui hotel in 2016, dupa ce CNN a publicat o inregistrare video cu atacul, spunand, intr-o inregistrare video, ca ii pare „cu adevarat rau” și ca acțiunile sale au fost „de neiertat”, informeaza Associated Press (AP).„Imi asum intreaga responsabilitate pentru acțiunile mele din acel videoclip. Am fost dezgustat atunci cand am facut-o. Am fost dezgustat. Sunt dezgustat și acum”, a spus mogulul muzical intr-o declarație video postata duminica pe Instagram și Facebook.View this post on Instagram A post shared by LOVE…