Stiri pe aceeasi tema

- Actorul scotian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, a implinit marti varsta de 90 de ani, anunța news.ro.In filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” si „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de actiune…

- Faimosul actor Sean Connery, cunoscut in intreaga lume pentru performanța sa magistrala in rolul lui James Bond, implinește astazi 90 de ani. S-a nascut in Fountainbridge, in apropiere de Edinburgh. Mama lui era o chelnerita scoțiana, iar tatal sau, un irlandez sofer de camion. Sean avea 23 de ani cand,…

- Sarbatoritul zilei este Augustin Eduard, antrenorul echipei secunde a clubului din Trivale. Acesta implinește astazi 58 de ani, ocazie cu care ii transmitem un sincer și calduros La Mulți Ani, multa sanatate și rezultate cat mai bune cu echipa. Eduard este unul dintre fotbaliștii care au scris istorie…

- Cunoscuta ca Villa Le Roc Fleuri, ea a fost resedinta actorului si a celei de-a doua sotii Micheline Roquebrune Connery, intre anii 1970-1980. Construita in 1928, in stil Belle Epoque, vila se afla in Cap de Nice in apropiere domeniului Terre Blanche, detinut de Sean Connery, pe care actorul spera…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania sarbatorește, in data de 4 iulie, 144 de ani de istorie și activitate umanitara continua. Organizația a transmis, cu acest prilej, un comunicat de presa pe adresa Alba24: Incepand din anul 1876, voluntarii Crucii Roșii Romane s-au aflat de fiecare data…

- Printul Philip implinește 99 de ani și iși sarbatorește aniversarea in privat, dupa ce s-a retras din viata publica in urma cu trei ani. Cu aceasta ocazie, a fost facuta publica o noua fotografie oficiala, in care apare alaturi de regina Elisabeta.

- Ce va face cu banii primiti castigatorul de la Romanii au Talent 2020 Vineri seara a avut loc finala sezonului cu numarul 10 al emisiunii Romanii au Talent. In contextul pandemiei de COVID-19, show-ul a fost unul… altfel. Juratii au intrat in direct fiecare de la casele lor, iar concurentii si-au filmat…

- ​Wayne Gretzky, considerat cel mai bun jucator de hochei din istorie, a avut cuvinte de lauda pentru jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, pe care o considera cel mai potrivit model pentru copiii canadieni."Îmi amintesc ca i-am urmarit primul meci (n.r. - la Indian Wells) si m-am gândit…