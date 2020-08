Seacă rîurile și lacurile Moldovei: prognozele nu sînt îmbucurătoare In prezent in aceste riuri se inregistreaza cu 20% mai puțina apa decit norma stabilita pentru debit. Intr-un interviu pentru Sputnik, șefa secției prognoze hidrologice, Valentina Cereș, spune ca pentru a ridica nivelul apei in riurile mici este necesara o cantitate mare de precipitații pe o perioada indelungata. Faptul ca ar putea cadea ploi bruște și puternice pe o porțiune de riu nu poate sc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarilor al Moldovei considera ca autoritațile urmeaza sa identifice posibilitați și sa organizeze cu ocazia Zilei Cunoștințelor și a Primului sunet careuri solemne, fiecare școala urmind sa propuna formatul desfașurarii acestuia. Acest lucru a fost relatat de Sputnik,…

- Fostul capitan al selecționatei Moldovei la fotbal, actualul fundaș al clubului Istanbul Bașakșehir, Alexandru Epureanu a acordat in exclusivitate un interviu pentru Sputnik dupa ce echipa a caștigat campionatul Turciei. El a spus ce emoții l-au incercat atunci cand a obținut trofeul, cine dintre funcționarii…

- CHIȘINAU, 20 iul – Sputnik. Guvernul a aprobat o hotarare privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acorduluidintre Ministerul Sanatatii din Moldova si Ministerul Sanatatii al Federației Ruse. © Sputnik / Александр СуруAlaturi de prieteni: Rusia a transmis 400 de mii de teste…

- CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei (BNM) menține deocamdata neschimbate valorile principalelor instrumente de politica monetara. © CC0 / Pixabay / stevepbCe produse alimentare s-au scumpit in iunie - cat de mult a crescut inflația Prin urmare, rata de baza aplicata la…

- Pe un lac din sudul Moldovei, martorii oculari au filmat sute de pelicani. Pelicanii au ales suprafața lacului Congaz. Sutele de pasari au fost filmate cu ajutorul dronei. In fiecare an, pe lacurile din sudul țarii sosesc mii de pasari migratoare, inscrise in Cartea Roșie. Pelicanii vin pe lacurile…

- Articolul președintelui rus Vladimir Putin 75 de ani au trecut de cand s-a incheiat Marele Razboi pentru Apararea Patriei. In acești ani au crescut cateva generații. S-a schimbat harta politica a lumii. Nu mai este Uniunea Sovietica, care a obținut victoria grandioasa și fulminanta asupra nazismului,…

- Amplasarea chioșcurilor care comercializeaza articole din tutun la o distanța corespunzatoare de școli și instituții medicale, fumatului in localuri - sunt aspecte asupra carora atrag atenția activiștii civici, date fiind efectele grav ale consumului de tutun asupra sanatații oamenilor și carențele…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Valorile principalelor instrumente de politica monetara vor ramane la nivelul actual. Decizia a fost luata de Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pe 11 mai, cu vot unanim. © Photo : Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și MediuluiSituația…