Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Navale Romane organizeaza, in colaborare cu Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii (SUA), exercițiul multinațional destinat luptei impotriva dispozitivelor explozive “Sea Breeze 23.3”, in perioada 11-15 septembrie, transmit forțele navale intr-un comunicat de presa. La exercițiul condus…

- Fortele Navale Romane si Fortele Navale ale Statelor Unite ale Americii SUA organizeaza, in comun, in perioada 11 15 septembrie, in zona de responsabilitate a Fortelor Navale Romane din Marea Neagra si Delta Dunarii, Exercitiul multinational "Sea Breeze 23.3".Iata cine participa la Exercitiul multinational…

- Fortele Navale Romane si cele ale Statelor Unite ale Americii (SUA) organizeaza in comun, in perioada 11-15 septembrie, in zona de responsabilitate a Fortelor Navale Romane din Marea Neagra si Delta Dunarii, exercitiul multinational „Sea Breeze 23.3”. Potrivit unui comunicat al Statului Major al Fortelor…

- Fortele Navale Romane si Fortele Navale ale Statelor Unite ale Americii SUA organizeaza, in comun, in perioada 11 15 septembrie, in zona de responsabilitate a Fortelor Navale Romane din Marea Neagra si Delta Dunarii, Exercitiul multinational "Sea Breeze 23.3". Potrivit Fortelor Navale Romane, la exercitiul…

- Fortele Navale Romane au anunțat, dupa ce o mina a explodat, luni, in Costinești ca in urma cercetarilor facute ca nu au fost identificate mine marine in deriva intre Constanța și Mangalia. Misiunile de monitorizare a raionului maritim aflat in responsabilitatea Fortelor Navale Romane vor continua,…

- Verificarile au fost declanșate luni, 14 august, dupa explozia unei posibile mine marine in zona digului de la Costinești și au vizat intreg spațiul maritim cuprins intre Constanța și Mangalia, transmite Statul Major al Forțelor Navele intr-un comunicat in care anunța ca nu exista mine marine in deriva.Forțele…

- Fortele Navale Romane organizeaza sambata, pe 15 iulie, de la ora 10:00, la Terminalul Pasageri din portul Constanta, Exercitiul multinational "Poseidon 2023ldquo;. Peste 750 de militari din Fortele Navale Romane, din alte structuri ale sistemului national de aparare, precum si din Bulgaria, Belgia,…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 19 30 iunie, cea de a XIII a editie a Exercitiului multinational "Eurasian Partnership MCM DIVE", care va avea loc in raioane maritime din largul tarmului Romaniei de la Marea Neagra si in portul militar Constanta.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale…