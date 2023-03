Stiri pe aceeasi tema

- Traficul international prin punctele de trecere aeroportuare in crestere cu peste 65 in prima parte a anuluiDe la inceputul anului si pana in prezent, valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei aeroportuare au fost de peste 4,1 milioane treceri persoane, aproximativ…

- Ieri, 22 martie, a fost semnat Protocolul privind organizarea controlului in comun in punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Basarabeasca – Serpniovo-1 pe teritoriul Moldovei, transmite Noi.md Documentul a fost semnat intre Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției de Frontiera din…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca in cursul zilei de sambata prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ 171.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi de Politia de Frontiera. In data de 22.02.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Valorile de trafic inregistrate in 2022 in punctele de control de trecere a frontierei au fost de aproximativ 58,6 milioane treceri persoane - 42,2 milioane cetateni UE si 16,4 milioane cetateni non-UE), atat pe sensul de iesire, cat si pe sensul de intrare in tara. Fii la curent cu cele mai…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania, inclusiv in cele doua saptamani care au precedat inceputul invaziei ruse, a trecut de 3,5 milioane, releva date transmise joi de Politia de Frontiera. Conform sursei citate, in data de 08.02.2023, prin punctele de fro­ntiera de la nivelul intregii…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022 a trecut joi de 3,4 milioane, conform datelor Politiei de Frontiera. In data de 26.01.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 62.748 persoane, dintre care 7.478 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…