- Serviciul ucrainean de securitate SBU acuza ca gruparea destructurata era coordonata de ”serviciile speciale ruse” și planuia atacuri armate menite sa „destabilizeze” unele regiuni ale țarii, potrivit AFP, citata de News.ro . ”Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva unor infrastructuri”,…

- Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care ar putea fi dislocati in randul trupelor NATO in cadrul crizei ucrainene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, noteaza AFP. "Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat in stare…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- ‘’Ce nu este clar aici? Punem rachete langa granițele Statelor Unite? Nu, Statele Unite sunt cele care au venit la noi cu rachetele lor, sunt deja la ușa noastra’’, a afirmat Vladimir Putin. El a menționat explicit capacitațile americane prezente pe teritoriile Romaniei și Poloniei. Administratia Vladimir…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Statele Unite…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti Statele Unite de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra, in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un „factor destabilizator” in regiunea limitrofa Ucrainei.