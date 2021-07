Stiri pe aceeasi tema

- Jacek Olczak, CEO-ul companiei Philip Morris International, a solicitat Guvernului britanic ca, in decurs de un deceniu, sa interzica tigarile, informeaza The Guardian, citat de news.ro. „Compania poate vedea lumea fara tigari si, de fapt, cu cat se intampla mai repede este mai bine pentru…

- „Compania poate vedea lumea fara tigari si, de fapt, cu cat se intampla mai repede este mai bine pentru toata lumea”, a spus el. Tagarile ar trebui tratate precum masinile alimentate cu produse din petrol, a caror vanzare urmeaza sa fie interzisa incepand cu 2030, a adaugat seful companiei. Actiunea…

- La doar o zi dupa ce un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații le-a recomandat ferm persoanelor vaccinate sa continue sa poarte masca și sa respecte masurile de distanțare, in condițiile in care varianta Delta caștiga tot mai mult teren, instituția revine, prin vocea unui oficial de rang inalt…

- Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China cel mai probabil intre inceputul lui octombrie si mijlocul lui noiembrie 2019, conform unei noi analize de date care sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit in lume mult mai devreme decat s-a crezut initial, relateaza. Primul caz a aparut probabil la…

- Liderii G7 vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, arata News.ro. Apelul a fost initiat de administratia Joe Biden si urmeaza deciziei…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka a fost felicitata de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sportiva s-a retras de la Roland Garros dupa ce a refuzat sa participe la conferintele de presa. Naomi Osaka a spus ulterior ca sufera de anxietate. “O felicit pe…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…