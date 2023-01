Este o propunere in proiectul Legii invațamantului preuniversitar prin care inspectoratele școlare se vor transforma in Direcții Județene de Invațamant Preuniversitar/a Municipiului București (DJIP/DMBIP), ca servicii publice deconcentrate aflate in subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridica. Direcții Județene de Invațamant Preuniversitar/a Municipiului București vor fi conduse de un director general, directori generali adjuncți. Desființarea inspectoratelor școlare [...] Articolul Se vor inființa Direcțiile Județene de Invațamant Preuniversitar și dispar inspectoratele școlare…