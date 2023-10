Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca testarea antidrog a elevilor in școli a fost respins de specialistii din grupul de lucru constituit pentru a analiza fenomenul consumului de droguri. Acesta a explicat ca testarea va avea loc intr-un centru specializat."Am facut un grup tehnic cu…

- Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila in curand toate județele din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, vor avea centre de testare și consiliere antidrog. Acestea nu vor fi deschise in cadrul secțiilor sau spitalelor de Psihiatrie. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat in urma cu puțin…

- Ministrul Sanatații anunța ca vor fi deschise in curand centre de testare și consiliere antidrog in fiecare județ din țara. „Vom pune la punct, in cateva luni, incat la inceputul anului viitor sa beneficiem macar in fiecare județ de un astfel de centru. Sa vedem care este soluția pentru ca exista astfel…

- Ministrul Sanatații anunța ca vor fi deschise in curand centre de testare și consiliere antidrog in fiecare județ din țara. „Vom pune la punct, in cateva luni, incat la inceputul anului viitor sa beneficiem macar in fiecare județ de un astfel de centru. Sa vedem care este soluția pentru ca exista astfel…

- Ministerele Sanatații și Educației exclud testarea antidrog a tuturor elevilor din Romania și vor propune ca aceasta sa fie realizata in cazuri specifice, doar cu acordul parinților. Anunțul a fost facut marți de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la o zi dupa ce un mesaj similar a fost transmis…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca Romania are in prezent 34 de paturi de mari arsi, 24 dintre acestea de adulti si zece de copii.Sase paturi la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti, 5 paturi la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsi Bucuresti,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu vor fi inchise spitale, insa trebuie gasite solutii pentru ca cetatenii sa beneficieze de servicii medicale de calitate, informeaza AGERPRES . „Nu vrem sa inchidem spitale, dar sa reconvertesti spitale in unitati medicale care ofera servicii…

- In prezent, Romania are circa 30 de paturi pentru marii arși și va ajunge la 50, inclusiv paturi pediatrice, dupa finalizarea proiectului de extindere a infrastructurii, a anunțat ministrul Sanatații. „Sunt in curs de extindere centre de mari arsi la Bucuresti, Targu Mures si Timisoara, ultimul fiind…