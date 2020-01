Se vor construi noi inchisori pentru a evita supraaglomerarea. In Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri un program ambitios de constructie a unor penitenciare, pentru a pune capat valului de procese costisitoare intentate de detinutii care se plang de supraaglomerare si conditii inumane, transmite Reuters. Orban i-a acuzat pe avocati ca au exploatat conditiile…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, potrivit news.ro.Intr-un articol…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP,...

- Polonezii de la LOT preiau operatorul german Condor și creeaza un gigant pe piața pe piața transportului aerian european Compania aeriana poloneza LOT a ajuns la un acord privind preluarea companiei germane Condor, subsidiara touroperatorului britanic Thomas Cook. Astfel ia naştere una dintre cele…

- Partidul Popular European (PPE) pierde din influenta, intrucat s-a deplasat de la valorile conservatoare catre politici liberale si centriste, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia Reuters.''Daca Partidul Popular European este incapabil sa-si schimbe cursul, atunci…

- Partidul Popular European (PPE) pierde din influenta, intrucat s-a deplasat de la valorile conservatoare catre politici liberale si centriste, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia Reuters. ''Daca Partidul Popular European este incapabil sa-si schimbe cursul,…

- Noul comisar european pentru justitie, belgianul Didier Reynders, a acuzat marti Polonia si Ungaria ca fac pasi inapoi in privinta standardelor democratice, in contextul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles in care cele doua state ar urma sa fie indemnate sa respecte statul de…

- Guvernul de la Budapesta a introdus in acest an un o noua schema pentru a sprijini casatoriile si nasterile prin imprumuturi subventionate, iar programul a contribuit deja la inmultirea exponentiala a nuntilor, dar este inca prea devreme de spus daca va contribui si la cresterea numarului de bebelusi,…