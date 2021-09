Se vor acorda noi sume de BANI. Anunțul care vizează sute de mii de tineri Vești importante pentru sute de mii de tineri! Aceștia vor beneficia de noi sume de bani din partea statului roman. Sumele de bani acordate prin acest mod nu sunt deloc de neglijat, mai ales in actuala situație economica. DE REȚINUT! Toți cei care vor primi acești bani trebuie sa se incadreze in anumite cerințe. Vestea acordarii banilor este extrem de buna și pentru parinții tinerilor și nu doar pentru aceștia... Citește mai multe AICI despre cine ar putea beneficia de acești bani...

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești proaste despre viitorul lui Ianis Hagi la Rangers. Steven Gerrard a facut anunțul saptamanii. Viitorul lui Ianis Hagi la echipa Rangers nu arata deloc bine. Totul se intampla pentru ca scoțienii ar putea fi obligați sa-l vanda pe jucatorul roman la un preț mai mic decat cel actual, pentru…

- Important! Guvernul Romaniei vine cu vești EXCELENTE pentru milioane de romani! Aceștia vor beneficia de noi sume de bani acordate de la stat. ATENȚIE! Banii vor putea fi folosiți doar in scopul pentru care au fost oferiți. Anunțul vine de la cele mai importante ministere din cadrul Guvernului.…

- Romanii, și-așa cum bani puțini, vor resimți din plin noile scumpiri. Și nu vorbim de scumpirile la produsele alimentare. Vorbim de facturile la gaze naturale și electricitate. Cei care iși incalezsc locuințele cu gaze naturale vor avea de platit mult mai mult ca pana acum. Vestea sumbra a dat-o fostul…

- Ianis Hagi primește vești proaste in Scoția. Internaționalul roman de la Rangers a inceput plin de optimism noul sezon. Mai mult, el reușise sa inscrie un gol chiar in prima etapa a campionatului scoțian. Dar, in aceeași partida, Ianis Hagi a fost victima unei intrari mai dure a unui adversar. El nu…

- Vești proaste pentru Ianis Hagi. Steven Gerrard a facut anunțul inainte de debutul in Champions League, Rangers urmand sa intalnesca astazi, in turul 3 preliminar, pe Malmo, in Suedia. Internaționalul roman s-a accidentat in prima etapa a noii ediții de campionat, dupa ce a deschis scorul pentru gruparea…

- Malta a facut, marți, 13 iulie, un pas mare și a renunțat la inchiderea frontierelor pentru persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus. Pe de alta parte, țara impune in schimb acestor persoane o perioada de carantina. Anunțul a fost facut de guvernul maltez, iar potrivit sursei citate, toți…

- Marele antrenor roman, Anghel Iordanescu, se poate mandri cu cei patru copii ai sai. Edi Iordanescu i-a calcat pe urme, Maria Iordanescu a luat drumul televiziunii. ceilalți doi fii, Andrei și Alexandru sunt și ei pe drumu lor. Andrei Iordanescu, in varsta de 28 de ani, in ianuarie 2021 se casatorea…

- E mega-veste pentru sute de angajați! Statul roman va acorda stimulente de sute de euro pentru cei care iși desfașoara activitatea in aceste locații. ATENȚIE! Sumele de bani se vor acorda expres numai pentru un anumit interval de timp și daca se respecta anumite cerințe. Cei vizați…