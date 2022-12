Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de excese alimentare de sarbatori au fost in scadere la Cluj, susțin medicii de la urgențe. Doar cateva cazuri de acest gen s-au prezentat la compartimentul de primiri-urgențe ale spitalelor, iar dintre acestea doua persoane au ramas internate. Incepand cu seara de Craciun pana la aceasta ora,…

- Un grup de tineri de la Facultatea de Teatru și Film din Cluj au realizat un film de scurt metraj, in care sunt implicați și turdeni. Ca sa nu mai spunem ca locația este la Fabrica de Timp Liber din Turda, iar cei care au sprijinit apariția acestui film au fost și cei de la [...] Articolul Film de scurt…

- Zborul Cluj – Liverpool (13 noiembrie) a fost unul care a avut o situație inedita. Bagajele de cala ale pasagerilor au fost intoarse din drum, dupa ce s-au gasit urme de sange. Conform stiridecluj.ro, compania aeriana Wizzair, a precizat ca a fost vorba de alimente. „Cursa Wizzair Cluj – Liverpool de…

- Consiliul Județean Cluj informeaza ca se asfalteaza sectorul de drum dintre Saliște (DC 91) – lac Micești, ultimul ramas neasfaltat pe DJ 103Z Lucrarile de intreținere vizeaza un tronson in lungime de aproape trei kilometri. Acestea se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic pe toata lungimea sectorului,…

- Se apropie sezonul rece, iar odata cu temperaturile in scadere, asistam la o creștere a numarului de intervenții la locuințe. De cele mai multe ori, in aceasta perioada suntem solicitați la incendii, insa pericole pot sa apara de la orice sistem de incalzire. Drept urmare, Inspectoratul pentru Situații…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a sarbatorit vineri pasagerul cu numarul 2.000.000 inregistrat in anul 2022. Evenimentul a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport dar si pentru regiunea pe care o deserveste. Anul acesta Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj atinge…

- Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” anunta deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, in anul scolar si universitar 2022-2023. Mai exact, este vorba de: 18 burse pentru elevi, in valoare de 300 lei pe luna 12 burse pentru studenți,…

- Statuia lui Avram Iancu, care era amplasata in centrul Turzii din anul 1998 (in locul fostei statui Lupa Capitolina, care ulterior a fost mutata in sensul giratoriu din Piața Romana), este mutata in aceste momente. Decizia administrației locale a generat unele proteste din partea unor politicieni și…