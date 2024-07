Oportunitațile de a deține o insula privata sunt rare, iar Fladda-Chuain, o insula pitoreasca din Scoția, aduce cu sine o combinație unica de istorie, mitologie și peisaje naturale uluitoare. Scoasa la vanzare pentru suma de 220.000 de euro, aceasta insula de 27 de hectare ofera o privire intr-o lume invaluita de legende și frumusețe naturala […] The post Se vinde Insula Tinereții Veșnice din Scoția: o oferta greu de refuzat! appeared first on Puterea.ro .