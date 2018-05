Stiri pe aceeasi tema

- Volumul a crescut cu 23% comparativ cu perioada similara a anului trecut, avansul fiind sustinut aproape integral de uzina Ford de la Craiova, unde americanii au lansat in productie noul SUV Ecosport in octombrie anul trecut.

- Vineri seara, la Mamaia, a fost cumparata cea mai scumpa sampanie din Romania. Evenimentul neobisnuit a avut loc in clubul "Loft", iar suma cu care a fost cumparata provoaca ameteli oricaruia dintre noi. Evenimentul Zilei ne spune ca este vorba despre cea mai mare sticla de Armand de Brignac din lume,…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a anunțat ca va vinde centrul comercial Militari Shopping din București, la 14 ani de la achiziția sa, companiei cu capital sud-frican MAS Real Estate Inc., pentru suma de 95 mil.…

- Luna februarie a adus romanilor, comparativ cu toți ceilalți europeni, una dintre cele mai mari scumpiri la alimente fata de perioada similara a anului trecut. Majorarile au ajuns la unele produse la aproximativ 12%, in condițiile in care, in ultimii trei ani, luna februarie a adus creșteri nesemnificative…

- ANAF vinde un Cielo cu prețul de pornire sub 1.000 de lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza joi, 15 martie, cu incepere de la ora 14.00, la sediul strada Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, Craiova, județul Dolj, o prima licitatie pentru vanzarea unui autoturism marca…

- Unul din partidele emblematice la inceputurile democratiei in Romania, formațiunea care a dat Timișoarei un primar vreme de 16 ani ar putea ramane, la finalul acestei luni, fara sediul din Piata Libertatii din Timișoara. Conform unui anunt publicat pe site-ul primariei, sediul PNTCD Timis va fi scos…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…