Se vinde biroul mobil al Regelui Carol I

Artmark anunța prima licitație dedicata istoriei din noul an al evenimentelor de profil. Potrivit unui comunicat, selecția acestei licitații dedicate istoriei cuprinde și cateva apariții in premiera, așa cum este și „biroul mobil” al Regelui Carol I . Este vorba de un „Secretaire de calatorie”, cu monograma suveranului, ce provine din jurul anului 1890 și al carui preț de pornire a fost stabilit la 1.500 de euro. „Este o piesa foarte importanta și foarte rara, din seria mai larga dedicata monarhiei. Este un birou mobil de calatorie al Regelui Carol I, care are și sigiliul regal realizat din alama,…