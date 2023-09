Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne din Spania a anunțat vineri arestarea a 23 de persoane, parte a unui grup infracțional romano-bulgar, implicate in trucarea meciurilor pentru pariuri, a scris GSP. Poliția din Spania, Europol și Interpol au facut mai multe arestari in cadrul unei organizații care obținea caștiguri…

- Politia si vamesii spanioli au anuntat, vineri, confiscarea a aproape 9,5 tone de cocaina din Ecuador, considerata cea mai mare captura din istoria tarii, relateaza AFP, citata de news.ro. Captura a avut loc miercuri in portul Algeciras (sudul Spaniei) si constituie „cel mai mare transport de cocaina…

- Mihai Fifor spune ca „nu e nevoie sa te duci pana in Vama Veche” ca sa depistezi consum de droguri. Daca te duci intr-o școala din București, intr-un liceu e de-ajuns, a mai spus deputatul. Acolo, lumea știe ca se intampla astfel de nenorociri, dar nimeni nu le vede, a explicat acesta. „Eu nu comentez…

- Inspectoratul de Poliție Ilfov a anunțat ca a deschis un dosar in cadrul caruia se fac verificari, dupa ce pe o retea de socializare a fost postat un mesaj prin care o persoana sustine ca fete minore au fost acostate de persoane aflate intr-o mașina. Conform IPJ Ilfov, ancheta a fost deschisa dupa ce…

- Școala și gradinița din cartierul Micești, Alba Iulia vor fi modernizate. Ce spații sunt create pentru copii și cadre didactice Primaria Alba Iulia a pregatit documentațiile pentru extinderea spațiilor in care funcționeaza școala, respectiv cel al gradiniței din cartierul Micești. Cele doua inițiative…

- Politia bihoreana e in fierbere, dupa ce Corpul de control al Politiei Romane a descins la Oradea, sa faca lumina in scandalul iscat in urma unei investigații Recorder, care-l are in prim-plan pe ofițerul Paul Filimon. Polițistul Marian Godina a avut o replica dura la articolul jurnaliștilor.

- Cadavrul fara cap al unui bebelus gasit in urma cu o saptamana pe o plaja in nord-estul Cataloniei este al unei fetite in varsta de 8 luni, care a murit, la fel ca parintii ei, in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti, in Marea Mediterana, relateaza news.ro.

- Un fenomen meteo impresionant a fost surprins de mai mulți locuitori din Satu Mare care au observat și fotografiat apariția senzaționala de pe cer. Mai exact, este vorba despre o formațiune noroasa care a creat niște linii neobișnuite pe cerul Romaniei. Pozele au ajuns virale pe internet.