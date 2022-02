Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, un eveniment important pentru infrastructura rutiera din Timiș. Astfel, o asociere de constructori turci a ofertat astazi pentru proiectarea și execuția secțiunii lipsa din Autostrada Lugoj – Deva (A1). Sunt 9,13 km de autostrada cu 2,13 km…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, ca prima sectiune din tronsonul autostrazii care va traversa Carpatii intra in linie dreapta, dupa ce CNAIR a semnat astazi contractul in valoare de aproape 1 miliard de euro (4,250 miliarde lei, fara TVA) pentru Sectiunea 2 a autostrazii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anutat, miercuri, ca a fost desemnat castigatorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate destinat constructiei drumului de mare viteza Craiova- Drobeta Turnu Severin- Lugoj, anunța news.ro. ”A fost desemnat castigatorul contractului pentru…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a declarat luni intr-o conferința de presa ca toate companiile care tin de transportul feroviar au nevoie de investitii masive și ca va avea discuții și in cursul zilei de azi cu reprezentanții companiei pentru a gasi cele mai bune soluții. Ministrul transporturilor…

- O bucata de tavan al spalatoriei Spitalului din Lugoj, județul Timiș, s-a prabușit in noaptea de luni spre marți. Managerul spitalului, Ionuț Cocoș, a declarat pentru Mediafax ca niciun angajat al spitalului nu era in spalatorie in momentul in care s-a prabușit bucata de tavan. Zona afectata a fost…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, sambata, un plan investițional de 73 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde de euro. Este absolut necesar ca Romania sa…