Se vede efectul restricțiilor în Germania: Rata de infectare cu coronavirus a scăzut Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a declarat miercuri ca rata de infectare cu coronavirus a scazut in tara, dar nu si-a luat niciun angajament privind ridicarea restrictiilor introduse pentru luna noiembrie, relateaza dpa. Exista in continuare o crestere zilnica a numarului de cazuri "dar este mai putin puternica. Acest lucru este incurajator pentru moment dar nu este suficient", a declarat Spahn pentru RTL si ntv, potrivit agerpres.ro. Citește și: Mare atenție! Declarația pe propria raspundere este valabila numai in format fizic El a subliniat ca ar fi prea devreme… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 7 zile, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus, in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, astazi pornind un posibil trend descendent, in ciuda celor 157 de noi cazuri de infectare in ultimele 24 de ore. La aceasta ora, numarul cazurilor active de pacienți infectați…

- Laboratoarele din Germania au ajuns la limita capacitatii de testare pentru coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de Asociatia Laboratoarelor Acreditate pentru Medicina, pe baza datelor din 162 de laboratoare. Este pentru prima data cand toate lucreaza la 100% din capacitate, potrivit Agerpres. Asociatia…

- Ministrul familiei Franziska Giffey a fost testata negativ la coronavirus intr-un test rapid efectuat miercuri dupa-amiaza, a anuntat o purtatoare de cuvant, relateaza dpa. Ea a precizat ca un nou test va fi efectuat pentru a-l confirma pe primul.Citește și: Ludovic Orban, reacție despre faptul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatatii din Germania, ministrul Jens Spahn, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli. Toate persoanele care au fost in contact cu el au fost informate. Jens Spahn este una dintre cele mai importante figuri din…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a fost testat miercuri pozitiv la noul coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii, precizand ca acesta s-a plasat in carantina, relateaza dpa si Reuters. Ministrul, in varsta de 40 de ani, prezenta simptome specifice unei raceli, a precizat ministerul, adaugand…

- Germania a raportat joi peste 4.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cu peste 1.200 mai multe decat in urma cu o zi si cel mai ridicat bilant pe o zi inregistrat incepand din data de 11 aprilie, informeaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.Potrivit statisticii publicate joi de Institutul…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de dpa. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul…

- Alte 350 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sint de import (Romania-3, Germania-1, Turcia-1, Ucraina-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 33828 cazuri. Total teste efectuate – 1414, dintre…