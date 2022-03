Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini prin satelit inregistrate luni indica prezenta unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev care se intindea pe aproximativ 103 kilometri (64 de mile).Este mult mai lung decat cel raportat mai devreme, luni seara, de 44 de kilometri (27 de mile), relateaza CNN .

- Imaginile din satelit realizate luni arata ca forțele terestre ruse au continuat sa se apropie de capitala Ucrainei cu un convoi militar care se intindea pe o lungime de 27 de kilometri.Convoiul militar rus a avansat luni de la Ivankiv la periferia Kievului, arata imaginile din satelit prezentate de…

- Imaginile din satelit realizate luni au aratat ca fortele terestre ruse au continuat sa se apropie de capitala Ucrainei cu un convoi militar care se intindea pe o lungime de 27 de kilometri, a declarat o companie privata din SUA, relateaza Reuters. Potrivit Maxar Technologies Inc, convoiul de la marginea…

- Noi imagini din satelit arata o noua desfașurare a peste 100 de vehicule militare și zeci de corturi pentru trupe in sudul Belarusului, langa granița cu Ucraina, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters.

- Imagini noi din satelit arata ca Rusia a adus noi echipamente militare în apropierea Ucrainei, inclusiv avioane de lupta, elicoptere de atac și unitați de artilerie, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters cu referire la digi24.ro. …

- Noi imagini din satelit sugereaza ca Rusia a crescut gradul de pregatire a desfasurarilor sale militare in Belarus, Crimeea si in vestul Rusiei prin aducerea de mai mult personal si trupe, a semnalat miercuri o companie privata de imagini prin satelit din SUA, citata de Reuters. Reuters nu…

- Tensiunile dintre Ucraina si Rusia au crescut de luni de zile, dupa ce Kremlinul a adunat aproximativ 100.000 de soldati langa granitele Ucrainei, noteaza Reuters, intr-un material grafic in care prezinta evolutia concentrarii militare operate de Moscova. Imagini surprind cum aratau unele zone din jurul…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…