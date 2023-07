Stiri pe aceeasi tema

- Accederea Bulgariei și Romaniei in Schengen ar putea fi o tema de discuție la reuniunea din octombrie a Consiliului Afacerilor Interne și Justiției (JHA), a declarat luni la o conferința de presa ambasadorul spaniol la București, relateaza Euractiv preluat de Rador. Spațiul Schengen trebuie sa funcționeze…

Nu exista risc de poluare pe Dunare, la intrarea in tara, ca urmare a poluarii cu petrol inregistrata in zona unei localitati din Serbia, informeaza Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR).

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca l-a contactat pe ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce, in cadrul vizitei private a presedintei Novak Katalin in tara noastra, "au fost lansate mesaje publice neadecvate".

- Ministerul Afacerilor Externe transmite duminica, intr-un comunicat de presa, ca i-a transmis ambasadorului Ungariei la Bucuresti dezaprobarea ferma a Romaniei cu privire la mesajele publice neadecvate transmise de presedinta Ungariei, Katalin Novak, in contextul vizitei private si participarii la traditionalul…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a efectuat cele mai multe deplasari in strainatate in interes de serviciu dintre toți primarii din București, relateaza Spotmedia.ro. Edilul a ajuns in Turcia de mai multe ori, in Italia și Grecia, dar și in Bangladesh. Conform informațiilor transmise de Primaria…

- Ani de zile, CNA a fost indulgent. Limbajul urii de pe unele televiziuni a ajuns la cote care antagonizeaza și face foarte dificila chiar și ideea de comunicare intre noi. Acum insa, CNA este indemnat sa sara in cealalta extrema și sa ia masuri radicale: sa suspende licența de emisie. Suspedarile licențelor…

- Județul Cluj este in topul locurilor de munca vacante la stat, dupa București. In luna martie a acestui an, instituțiile publice din Romania au pus la bataie 3.000 de job-uri, cat pentru ianuarie și februarie la un loc.