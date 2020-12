Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcl Ciolacu, a fost la vot. Acesta a facut declarații la ieșirea de la urne și a explicat ca a votat pentru ca Romania sa scape de incompetența și ca romanii sa iși ia viața inapoi. Ciolacu a fost intrebat și daca se vaccineaza anticoronavirus și a raspuns: 'Categoric, eu și…

- "Vor mari categoric TVA-ul. Avem abordari diferite. Noi vrem sa mergem pe impozitarea marilor venituri. Ei vor protejeze marile venituri. De fapt, marirea TVA-ului o suporta intreaga populatia", a spus Marcel Ciolacu, la B1 Tv. Liderul PSD a spus ca social-democratii propun impozitarea progresiva…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca dupa alegerile parlamentare toata Romania va intra din nou in stare de urgența, dand vina pe Guvern ca nu a gestionat pandemia de coronavirus așa cum ar fi trebuit. “Din masurile luate pana acum de actualul guvern (…) mai mult ca sigur ca vom avea un blocaj…

- "Noi am fost foarte clari, am prezentat parerea specialistilor, care e una fara dubii. Lucrurile sunt scapate din control in momentul de fata. Prioritatea e aceasta criza sanitara, apoi vorbim de educatie, economie. Prioritatea ramane sanatatea. Am zis ca poate facem o comunicare comuna intre toti…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu face apel la președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa asculte parerea specialiștilor, susținand ca Romania nu este pregatita ca peste doua saptamani sa intre in campanie electorala. Ciolacu il indeamna pe Iohannis sa țina cont de parerea Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel,…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…