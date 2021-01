Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se va vaccina Arhiepiscopul Tomisului a raspuns ca nu, explicand ca are o alergie și ca „nu are nevoie”. El a mai declarat și ca putea sa ia virusul pana acum de 100 de ori pentru ca s-a apropiat de mulți oameni, potrivit G4Media.ro Se cauta un „Elvis Presley” in campania de vaccinare.…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat la Antena 3 ca 5 milioane de romani ar putea fi vaccinați anti-COVID pana la toamna. „La sfarșitul lunii septembrie am putea avea 5 milioane de persoane vaccinate, din categoriile de risc, personalul medical și angajații din…

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- Prima tranșa de 10.000 de vaccinuri anti-COVID-19 va ajunge in Romania in 26 decembrie, potrivit Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Campania de vaccinare in Timișoara va incepe cu personalul de la Spitalul „Victor Babeș”, duminica, 27 decembrie,…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, potrivit Agerpres. Primii vor fi vaccinati lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupele de…