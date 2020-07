Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi (vineri - n.r.) voi semna ordinul ministrului Afacerilor Interne prin care inmatricularea vehiculelor sa poata fi facuta intr-un mod mai eficient, mai simplu, astfel incat cetatenii sa nu mai fie pusi in situatia in care pierd timpul, stau la cozi, in zone aglomerate. Prin acest ordin, toti…

- Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut, marti, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa discute cu omologul sau de la Budapesta in vederea asigurarii libertatii de circulatie pentru cetatenii romani care tranziteaza Ungaria, mentionand ca, in cazul in care nu se va rezolva situatia, trebuie…

- Politia Romana va primi 6.744 de autovehicule produse in Romania, fiind vorba despre 3.360 Logan, 3.382 Duster si 2 Dokker. Ceremonia de semnare a contractului a avut loc, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, contractul fiind semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si reprezentantii…

- Romania a fost si este mereu alaturi de cetatenii din Republica Moldova si reactioneaza prompt si solidar atunci cand este nevoie si o face dezinteresat, a declarat, joi, la Chisinau, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Romania ramane un partener strategic pentru Republica Moldova si va continua…