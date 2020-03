Stiri pe aceeasi tema

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- Gabriela Firea a anuntat ca exista inca 3 persoane infectate cu noul coronavirus in Capitala, Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav.

- Informatie de ultima ora! Dupa ce Gabriela Firea a cerut ca scolile si gradinitele din Bucuresti sa fie inchise pentru a preveni raspandirea coronavirusului, o veste venita pe surse schimba situatia complet. Si e vorba de toata tara, nu doar de Capitala!

- Edilul general a precizat ca este vorba despre o "premiera nationala", deoarece Bucurestiul este primul oras din Romania care va avea autobuze hibrid."Avem primul autobuz hibrid Mercedes Citaro, venit in Capitala. Este un prototip. Deja conducatorii auto pot sa faca pregatire, iar din aprilie vin primele…

- Gabriela Firea a anunțat termenul de finalizare a unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Astfel, largirea la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoza din zona Pipera avanseaza rapid și ar putea fi gata in primavara. Edilul precizeaza ca suma aferenta acestui proiect…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a avut un schimb dereplici cu ministrul Mediului pe tema poluarii din Capitala. Edilul l-aindemnat pe Costel Alexe sa se mute ”daca nu va place in București”. Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatațireacalitații aerului dupa ce ministrul Mediului,…

- 2019 a adus o serie de schimbari drastice pentru Liviu Dragnea, atât în plan politic, cât și în plan personal. Fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman a începul anul din postura de președinte PSD, posibil prezidențiabil chiar, și îl va încheia ca…