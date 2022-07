Comisia Europeana elaboreaza planuri pentru a ajuta țarile UE sa diminueze cererea de gaze fosile și, daca este necesar, sa restranga consumul in fața unei „deteriorari probabile a perspectivelor privind aprovizionarea cu gaze” in aceasta iarna, potrivit unor surse politice, consultate de Euractiv In ultimele luni, livrarile de gaz din Rusia au scazut in „incercarea deliberata de a folosi energia ca arma politica”, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și a ridicat ingrijorari cu privire la faptul ca Europa va avea suficiente rezerve pentru a trece de iarna viitoare. Deja, aprovizionarea…