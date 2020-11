Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, in mai multe regiuni din Italia intra in vigoare noi restrictii, in cadrul eforturilor de combatere a epidemiei de coronavirus, semnaleaza dpa, potrivit AGERPRES.'Situatia epidemiologica din tara noastra continua sa se inrautateasca', a declarat Giovanni Rezza, inalt oficial in…

- De astazi, școlile se inchid in Romania vreme de o luna. Suntem departe de Franța, unde liceenii fac 50% din ore fața in fața, și chiar de Grecia, care și ea a impus restricții substanțiale in societate, dar a lasat școlile primare deschise, scrie siteul de educație Școala 9 intr-o trecere in revista…

- Regiunile Italiei vor fi impartite in functie de raspandirea coronavirusului, incepand de vineri, in zone rosii, portocalii sau galbene. Pana pe 3 decembrie, intra in vigoare si restrictii la nivel national, cum ar fi interzicerea circulatiei pe timp de noapte. In toata tara, locuitorii nu vor mai putea…

- Patru regiuni din Italia sunt, de vineri, in zona roșie, doua in zona portocalie, restul in zona galbena. Pana pe 3 decembrie, Italia e imparțita in funcție de nivelul de risc legat de Covid. Fiecarei „culori” i se incredințeaza un pachet de masuri ad hoc.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis…

- Un pompier a murit și peste 20 de persoane au disparut in Franța și Italia, dupa ce o furtuna a lovit regiunile de frontiera ale celor doua țari, provocand inundații puternice. Viiturile au distrus sosele și au daramat case, informeaza autoritatile. Zeci de persoane sunt date disparute, in Franta si…

- Situatia ghetarului Planpincieux, un colos de gheata situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, în partea italiana a masivului Mont Blanc, din care risca sa se prabuseasca un fragment de dimensiuni mari, s-a „ameliorat usor” sâmbata dimineata, a declarat pentru AFP…

- Google, la bani marunți in Europa. Țara din UE care controleaza conturile gigantului american, pentru a stabili daca și-a platit taxele Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni…