- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, dupa sedinta CNSU, ca s-a decis propunerea prelungirii starii de alerta cu 30 de zile. La randul sau, Raed Arafat a prezentat restrictiile care vor fi impuse progresiv, in functie de rata de infectare.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru și șeful CNSU Raed Arafat au anunțat in aceasta seara, intr-o conferința de presa, noile masuri decise pentru stoparea raspandirii noului coronavirus. Romania ramane in stare de urgența inca 30 de zie. Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat in aceasta seara, dupa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, marți seara, ca nunțile, botezurile sau alte mese festive vor fi interzise atat in spații deschise, cat și inchise. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in ședința CNSU de marți s-a propus prelungirii starii de alerta…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, cu ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și cu secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a informat Guvernul Romaniei. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: S-a facut evaluarea…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre starea de alerta in Romania. "Astazi, in ședința, s-a luat decizia de propunere a prelungirii starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand cu 15 octombrie", a anuntat Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii si Raed Arafat, anunt important…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat Raed Arafat au anunțat, luni seara, la Palatul Victoria, care sunt restricțiile ce ar putea fi impuse in Romania in perioada urmatoare.

- STARE DE ALERTA. Masurile impuse pana in prezent de Executivul Orban vor avea efect și incepand de saptamana viitoare, cand actuala stare de alerta se va incheia. Astfel, masca de protecție va ramane in continuare obligatorie in spatiile publice deschise si in mijloacele de transport in comun.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca Romania se afla intr-o perioada in care va trebui sa prelungeasca starea de alerta. ‘Suntem intr-un moment cu un numar crescut de cazuri de la o zi la alta. Suntem in apropierea unei perioade in care va trebui sa prelungim o stare de alerta. Suntem…