Se va obişnui Omicron cu organismul nostru? Valul Omicron crește vertiginos și in Bulgaria, iar 90% din pacienții de la ATI sunt nevaccinați. Sofia și-a schimbat insa strategia pandemica, impunand acum noi restricții in funcție de gradul de ocupare al secțiilor ATI dintr-o regiune și ignorand numarul zilnic de cazuri noi, potrivit publicației Darik. „Ținem cont de caracteristicile diferite ale Omicron, care ar trebui sa aiba o evolutie mai usoara, fiind ocupate mai putine paturi”, a explicat un responsabil, precizand ca „Omicron se va obisnui cu organismul nostru” și „e posibil sa puna capat pandemiei”. Și Suedia a renunțat sa le mai ceara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

