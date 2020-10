Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Iasi, ca manifestarile de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva nu vor mai fi organizate ca in ceilalti ani, din cauza pandemiei de COVID-19, si a indemnat la precautie.

- Din cauza numarului record de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, acum, se pune problema reintroducerii starii de urgența! Ce anunț de ultima ora a facut Nelu Tataru, ministrul Sanatații?

- Pelerinaj in condiții stricte anul acesta la moastele Cuvioasei Parascheva! Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anuntat masurile menite sa protejeze, in condițiile actuale, sanatatea pelerinilor.

- Venind in intampinarea celor ce-si vor indrepta pasii spre Iasi pentru a participa la aceasta sarbatoare si tinand cont si de deciziile luate de autoritati in contextul epidemiologic in care ne aflam, Mitropolia Moldovei si Bucovinei anunta anul acesta o serie de masuri menite sa protejeze, in conditiile…

- Sarbatorile Iasului din acest an nu vor mai gazdui spectacole in cartiere si nici marele concert din 15 octombrie. Primarul Mihai Chirica a mai spus ca numarul de targuri va fi diminuat considerabil fata de anii precedenti, si se va renunta la sarbatoare vinului. In schimb, va fi pastrat Targul de Blanuri:…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat azi intr-o conferinta de presa conditiille in care se va desfasura noul an scolar. Nelu Tataru: “Conditiille in care se vor desfasura acest an scolar: distantare, dezinfectie, portul mastii. Adaptarea acestor conditii la fiecare unitate scolara a impus un…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a mai declarat marți ca daca sunt 3 cazuri de Covid-19 in trei clase din școala, atunci unitatea de invațamant se inchide, iar profesorii și elevii vor intra in izolare pentru 14 zile. „Daca sunt 3 cazuri in 3 clase, școala se inchide, iar copiii si profesorii intra…

- Masura purtarii maștilor este „cea mai sigura regula, pentru ca nu avem certitudinea ca elevii vor respecta distanța minima de siguranța sanitara de un metru”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Astfel ca, toți elevii de la clasa I pana la clasa a XII-a vor purta maști in timpul orelor și…