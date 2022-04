Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de ‘Ziua Victoriei’ la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei.…

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie. Un videoclip recent…

- Jens Stoltenberg a vorbit, miercuri, la Bruxelles, in fața miniștrilor de externe din alianța de securitate. „Nu am vazut niciun indiciu ca președintele Putin și-a schimbat ambiția de a controla intreaga Ucraina și de a rescrie ordinea internaționala”, spune el. Secretarul general spune ca NATO trebuie…

- Intr-un scurt discurs susținut inainte ca președintele Ucrainei sa se adreseze romanilor, actualul șef al Senatului Florin Cițu a ținut sa sublinieze ca el a fost cel care l-a invitat pe Zelenski sa vorbeasca in Parlamentul Romaniei. Emoționat, Cițu a spus „onorata instanța” in loc de „onorata asistența”.Domnule…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat, joi seara, ca Vladimir Putin este un "om intr-o cusca pe care si-a construit-o singur", el subliniind ca Rusia este acum o "tara mai mica", dupa invazia din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar Ucraina, sustinand ca daca țara sa va fi infranta, Rusia va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”. „Daca noi disparem, sa ne apere…

- Autoritațile birtanice spun ca agenția de spionaj FSB a Rusiei a primit sarcina de a incerca sa organizeze revolte in marile orașe ale Ucrainei, imediat ce ar incepe o invazie a Kremlinului. Sabotorii serviciilor rusești ar urma sa instaleze lideri pro-ruși in regiunile vizate, scrie The Guradian. Potrivit…