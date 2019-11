Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este al doilea obiectiv de investitii din cadrul BRUA, intr-o luna, dupa inaugurarea statiei de la Jupa. 'Sectorul energetic poate si trebuie sa fie motorul de dezvoltare a economiei Romaniei, insa ramane departe de potential. In programul de guvernare recunoastem si sustinem rolul proiectelor…

- Anunțul a fost facut de directorul platformei, Greg Peters, la inceputul acestei saptamani. Modelul de afaceri propus de Netflix este ca fiecare camin sa aiba propriul cont. "Vom continua sa monitorizam acest aspect astfel incat sa analizam situația. Urmeaza sa vedem acele modalitați favorabile…

- Laptopul ZenBook Duo UX481, recent laureat Good Design Award 2019, este disponibil pe piața locala. In spiritul sloganului „In Search of Incredible”, noul model urmarește perfecțiunea in toate privințele, oferindu-le utilizatorilor o experiența incredibila. Premiul Good Design Award 2019 evidențiaza…

- Vești bune pentru bugetarii din Romania. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunțat, astazi, la Timișoara, ca incepand de anul viitor, vor fi acordate și vouchere de vacanța care vor avea o valoare mai mare, de 2.080 lei. Insa tichetele vor putea fi folosite doar in extrasezon. „Opoziția, prin vocea…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Ziarul Unirea FMI cere reevaluarea legii pensiilor chiar cu o zi inainte de majorare. Creșterea, pericol pentru deficitul bugetar Fondul Monetar Internațional cere Guvernului reevaluarea legii pensiilor, chiar cu o zi inainte de a fi majorate. Aceasta creștere ar pune in pericol sustenabilitatea fiscala.…

- ”Deasupra Romaniei nu exista nori radioctivi!” Este anuntul oficial al autoritatilor, in conditiile in care pe retelele de socializare au aparut astfel de mesaje alarmiste. Mesajele au fost postate la cateva zile dupa ce o racheta cu propulsie nucleara a explodat in Rusia, in cadrul unor teste. Potrivit…

- Anunțul a fost facut de Marian Ceaușescu pe contul sau de Facebook. ”1 octombrie 2019. Dragnea va dori sa iasa putin din penitenciar? O mica plimbare pana la Judecatoria Sector 3”, a scris protestatarul pe rețeaua sociala. "Sunteți chemat in instanța pe 1 octombrie 2019, in calitate de reclamant,…