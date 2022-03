Vești bune pentru oamenii legii din Romania! Ar urma sa se intample in luna aprilie 2022. Polițiștii ar urma sa primeasca bani in plus la salariu. Ministerul Afacerilor Interne ar fi confirmat ca, in aprilie 2022, pe langa salariu, polițiștii vor incasa...Citește AICI ce BANI IN PLUS la SALARIU ar urma sa primeasca polițiștii... .

