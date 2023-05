Banca Centrala Europeana s-ar putea apropia de „ultima etapa” a ciclului sau istoric de majorare a ratelor dobanzilor, a declarat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor. Deși creșterile costurilor de imprumut nu s-au incheiat, iar inflația de baza trebuie inca domolita, șeful Bundesbank a afirmat miercuri ca este foarte mulțumit de politica monetara a BCE. […] The post Se va incheia coșmarul majorarii ratelor dobanzilor? first appeared on Ziarul National .