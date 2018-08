Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile pachetului de legi privind reforma fiscala vor intra în vigoare începând cu 1 octombrie. Astfel, începând cu aceasta zi, impozitul pe venit pentru persoanele fizice va fi redus de la 18 pâna la 12 la suta, prin stabilirea unei cote unice, iar scutirea…

- Simona Halep tocmai si-a inchis cafeneaua din Constanta si va construi in locul ei un hotel. Sportiva mai are un bloc de 22 de apartamente si un hotel de 4 stele la Poiana Brasov. Simona Halep, imaginea cu care si-a innebunit fanii. S-a pozat in costum de baie FOTO "Pe langa cariera…

- „Inca nu am facut o analiza privind reforma fiscala. Dar, in general, pot sa va spun ca orice scadere de venit la nivel municipal este rea, indiferent ca vorbim de 5% sau 10%”, a precizat acesta astazi, dupa ședința operativa a Primariei Chișinau. In același timp, funcționarul este de acord ca statul…

- Partidele Maiei Sandu și al lui Andrei Nastase se opun reducerii impozitelor pentru venitul persoanelor fizice, a impozitelor pentru asigurarile sociale și critica limitarea abuzurilor asupra oamenilor de afaceri.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a comentat joi, 26 iulie, din prezidiul Legislativului, decizia fractiunilor de opozitie de a parasi sala plenului in semn de protest fata de proiectele de lege pe care intentiona sa le voteze majoritatea parlamentara, in special in ce tine de reforma fiscala.

- Va fi jale pe litoral, intrucat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va demara controale de vara la hotelurile, pensiunile și taberele de la malul marii.

- Agenții economici care dețin sali de ceremonii și/sau restaurante, ramura care prezinta riscuri sporite pentru administrarea fiscala, vor fi monitorizate de Servciul Fiscal de Stat. Pe parcursul perioadei 10 mai – 4 iunie 2018, SFS a instalat 27 posturi fiscale pe intreg teritoriul țarii, dintre care…

- Un mod inedit de a viziona filmele, terase cu panorama spre un parc creat integral in mijlocul orasului, evenimente in aer liber, cafenele si restaurante tematice, noi branduri – acestea sunt o parte dintre noutatile care vor fi incluse in primul ansamblu mixt pe care il va avea Timisoara.