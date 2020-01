Stiri pe aceeasi tema

- O zi extrem de importanta pentru primarul Mioveniului, Ion Georgescu, și familia acestuia. Fata cea mare, Ana Maria, a nascut o fetița frumoasa și sanatoasa, pe care parinții vor sa o numeasca Teodora Maria. ”Acest moment unic reprezinta o noua etapa in viața noastra, o noua generație care aduce speranța…

- Handbalista se transferase vara trecuta de la CSM Bucuresti la Rapid, insa vestea primita la finalul anului trecut a facut-o sa-si intrerupa, din nou, activitatea. Vestea ca este insarcinata a fost data chiar de catre Paula Ungureanu, pe pagina sa de Facebook. "Dragii mei, Uneori…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a șocat o intraga țara. Cu doar cateva zile inainte de ultima sa apariție pe Whatsapp, vedeta a publicat o imagine pe pagina de socializare cu oameni dragi sufletului ei.

- Netflix iși dorește sa produca un film despre viața lui Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB. Platforma de filme și seriale are in plan sa ilustreze cele mai interesante evenimente din cariera lui Becali intr-o producție cu totul aparte, informeaza Fanatik. Totuși, conform aceleiași…

- Anul 2020 aduce vesti excelente pentru o zodie din horoscop, intrucat s-ar putea sa-si gaseasca marea dragoste sau pot sa aiba parte de schimbari importante in plan financiar, dar care le vor aduce confortul de care au nevoie.

- Sfarsit tragic pentru un sofer, vineri dimineata, dupa ce s-a angajat intr-o depasire periculoasa. Barbatul si-a pierdut viata in urma unui accident produs in Albota, judetul Arges, dupa un impact cu un TIR.

- Intreaga tara a fost martora, vineri seara, afirmatiilor pe care Alexandru Cumpanasu le-a facut pe Facebook. Acesta a spus ca in urma investigatiilor pe care le-a facut timp de doua zile in Italia ar fi gasit-o pe Luiza Melencu, iar fata este in viata.

- Vestea trista ca solistul trupei Compact a incetat din viața a venit ca un șoc peste țara noastra. La doar cateva zile de la moartea lui Mihai Constantinescu, Leo Iorga a plecat dintre noi. In ultima fotografie postata de artist pe contul sau de socializare era aproape de nerecunoscut.