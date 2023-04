Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) - Sectia 1 au fost sesizati, joi, in jurul orei 13.00, cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita de tencuiala desprinsa dintr-o cladire din Sectorul 1 al Capitalei."La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul…

- Un restaurant italian din sectorul 4 al Capitalei a fost amendat și inchis temporar de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Motivul a constat in faptul ca acesta utiliza produse alimentare fara a avea trecuta data limita de consum, in plus frigiderele erau murdare. Comisariatul…

- Baiatul are rani la cap și torace și a fost transportat la Spitalul de copii „Grigore Alexandru”. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs in momentul in care copilulu se indrepta, impreuna cu bona, catre școala. Dintr-o curte a ieșit un caine ciobanesc care l-a atacat pe copil. "La data…

- Nicușor Dan s-a spalat pe maini de o importanta datorie de primar general al Capitalei și i-a pasat Piața Unirii edilului sectorului 4, Daniel Baluța. Acesta din urma și-a asumat sa reabiliteze intreaga zona, dar peste 3 sau 4 ani, timp in care bucureștenii ar fi lasați sa-și rupa picioarele pe trotuarele…

- O femeie a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat. ”La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17…